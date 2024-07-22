Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда состоится выход "Хвост феи: Столетний квест"?

Когда состоится выход "Хвост феи: Столетний квест"?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Долгожданное продолжение культового аниме "Хвост феи" под названием "Столетний квест" стартовало 7 июля 2024 года. Новый сезон транслируется на японском телеканале TV Tokyo, а российские зрители могут официально смотреть его на Кинопоиске.

В новом сезоне сильнейшая команда гильдии — Нацу, Люси, Хэппи, Грей, Эрза, Венди и Чарли — снова отправляется в захватывающее путешествие. Их путь лежит к старейшей в мире гильдии волшебников "Магический дракон", расположенной на северном континенте Гильтина. После жестоких битв с черным магом Зерефом и драконом Акнологией, Нацу и его друзья получают разрешение взяться за уникальный Столетний квест, который по сложности превосходит даже задания S-класса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хвост Феи: 100-летний квест
Хвост Феи: 100-летний квест аниме
2024, Япония
8.0
Хвост Феи
Хвост Феи боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше