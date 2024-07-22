Когда состоится выход "Хвост феи: Столетний квест"?

Долгожданное продолжение культового аниме "Хвост феи" под названием "Столетний квест" стартовало 7 июля 2024 года. Новый сезон транслируется на японском телеканале TV Tokyo, а российские зрители могут официально смотреть его на Кинопоиске.
В новом сезоне сильнейшая команда гильдии — Нацу, Люси, Хэппи, Грей, Эрза, Венди и Чарли — снова отправляется в захватывающее путешествие. Их путь лежит к старейшей в мире гильдии волшебников "Магический дракон", расположенной на северном континенте Гильтина. После жестоких битв с черным магом Зерефом и драконом Акнологией, Нацу и его друзья получают разрешение взяться за уникальный Столетний квест, который по сложности превосходит даже задания S-класса.
Авторизация по e-mail