Когда состоится финал шоу "Суперниндзя: Дети"?

Последний эпизод первого сезона шоу "Суперниндзя. Дети" выйдет на телеканале СТС 23 июня. Всего в сезоне запланировано 8 эпизодов.



"Суперниндзя. Дети" — это детская версия известного спортивного телешоу. По сравнению с взрослой версией, у этой детской есть несколько ключевых отличий. Во-первых, участники поделены на три возрастные категории: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. В каждой категории дети соревнуются с ровесниками на специально адаптированных отборочных трассах, которые учитывают их возрастные особенности и немного отличаются друг от друга.



Кроме того, формат соревнований в "Суперниндзя. Дети" также отличается. Участники сразу же начинают соревноваться в парах на отборочной трассе - по два участника в каждой возрастной категории в каждом эпизоде. Победители отборочных соревнований продвигаются в полуфинал, где также соревнуются в парах на двойной трассе препятствий.