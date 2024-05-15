Меню
Когда состоится финал шоу "Суперниндзя: Дети"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Последний эпизод первого сезона шоу "Суперниндзя. Дети" выйдет на телеканале СТС 23 июня. Всего в сезоне запланировано 8 эпизодов.

"Суперниндзя. Дети" — это детская версия известного спортивного телешоу. По сравнению с взрослой версией, у этой детской есть несколько ключевых отличий. Во-первых, участники поделены на три возрастные категории: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. В каждой категории дети соревнуются с ровесниками на специально адаптированных отборочных трассах, которые учитывают их возрастные особенности и немного отличаются друг от друга.

Кроме того, формат соревнований в "Суперниндзя. Дети" также отличается. Участники сразу же начинают соревноваться в парах на отборочной трассе - по два участника в каждой возрастной категории в каждом эпизоде. Победители отборочных соревнований продвигаются в полуфинал, где также соревнуются в парах на двойной трассе препятствий.

