Когда состоится финал шоу "Голос. Дети" 2024 года?

Одиннадцатый сезон популярного вокального шоу «Голос. Дети» прошел на Первом канале. Его трансляция началась 6 сентября, тогда как финал состоялся 29 ноября 2024 года. Победителем стал Василий Иголкин, второе место занял Саид Галиуллин, а третье — Арина Точилова. Дима Билан, чей подопечный одержал победу, был признан Лучшим Наставником сезона, набрав 52% голосов зрителей.
«Голос. Дети» — российская версия международного шоу The Voice Kids, созданная по лицензии нидерландского формата. Проект стал продолжением успеха взрослого «Голоса», который уже имел два сезона к моменту запуска детского варианта. В шоу участвуют три наставника, формирующие команды из 15 юных вокалистов. Задача каждого — помочь своим подопечным раскрыть таланты и пройти в финал.
Авторизация по e-mail