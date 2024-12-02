Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда состоится финал шоу "Голос. Дети" 2024 года?

Когда состоится финал шоу "Голос. Дети" 2024 года?

Олег Скрынько 2 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Одиннадцатый сезон популярного вокального шоу «Голос. Дети» прошел на Первом канале. Его трансляция началась 6 сентября, тогда как финал состоялся 29 ноября 2024 года. Победителем стал Василий Иголкин, второе место занял Саид Галиуллин, а третье — Арина Точилова. Дима Билан, чей подопечный одержал победу, был признан Лучшим Наставником сезона, набрав 52% голосов зрителей.

«Голос. Дети» — российская версия международного шоу The Voice Kids, созданная по лицензии нидерландского формата. Проект стал продолжением успеха взрослого «Голоса», который уже имел два сезона к моменту запуска детского варианта. В шоу участвуют три наставника, формирующие команды из 15 юных вокалистов. Задача каждого — помочь своим подопечным раскрыть таланты и пройти в финал.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос. Дети
Голос. Дети телешоу
2014, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше