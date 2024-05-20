Когда снимали сериал "Шифр 4"?

Наш ответ:

"Шифр 4" — продолжение популярного исторического детектива. В начале августа 2023 года Первый канал официально сообщил о завершении съемок, которые проходили в Кисловодске, Москве и Санкт-Петербурге. Премьера состоялась 29 марта 2024 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск, и сезон включает шестнадцать эпизодов.



Сюжет развивается вокруг подруг с военным прошлым и опытом работы в спецотделе ГРУ. Они продолжают помогать следственным органам в самых сложных делах. В новом сезоне ситуация осложняется: Проскурин покидает МУР и переводится в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Теперь они становятся частью системы и вынуждены действовать по правилам, несмотря на неизбежные конфликты. Первое дело приводит их в Кисловодск, где загадочно погиб видный партийный работник, оставив предсмертную записку, обвиняющую человека, умершего много лет назад.