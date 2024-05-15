Меню
Когда снимали сериал "Пес"?

Когда снимали сериал "Пес"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Съемки шестого и последнего сезона "Пса" проходили летом 2020 года. Премьера заключительной части популярного сериала состоялась на телеканале НТВ 30 августа 2021 года. Между тем самый первый сезон "Пса" создавался в 2015 году.

Алкоголик Макс был когда-то лучшим детективом в городе, но всё потерял — работу, друзей, даже жену. Единственным союзником, который остался у него, стал Пёс. После серии напряженных погонь, драк и перестрелок, Пёс и Макс раскрыли загадочное убийство и снова вернулись к своему роду деятельности. Теперь каждый новый день начинается с того, что они преследуют преступников и соревнуются друг с другом, стремясь доказать, кто из них лучший сыщик в городе. Но в этой борьбе за звание лучшего детектива они также обретают новые чувства и ценные уроки о дружбе и верности.

Пес
Пес детектив
2015, Украина
0.0
