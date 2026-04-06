Когда снимали сериал "Большой человек"?

«Большой человек» — новый российский сериал, который вышел на экраны в 2026 году. Премьера комедии состоялась уже после смерти исполнителя главной роли Романа Попова.
Сериал «Большой человек» снимали проходили в феврале 2025 года. На тот момент исполнитель главной роли Роман Попов уже знал о своем диагнозе, но все равно согласился завершить съемки. Артиста не стало 28 октября 2025 года, он скончался от рака мозга.
Матвей — парень с приятной внешностью, но внутри зажатый и неуверенный из-за лишнего веса. Он до сих пор живёт с мамой, которая относится к нему как к ребёнку, и работает в крупной IT-фирме в окружении двух таких же замкнутых «ботаников». Он тайно влюблён в Свету — эффектную коллегу, для которой он всего лишь хороший приятель. Однажды он неуклюже пытается перейти к чему-то большему, получает отказ и понимает: пора что-то менять.
В фитнес-зале он встречает Юлю — тренера с жёстким, прямым характером, которая привыкла добиваться целей и не выносит оправданий. Матвею трудно взять себя в руки, а у Юли в тот момент начинается чёрная полоса в жизни. В итоге они договариваются: Юля становится его личным тренером и диетологом и переезжает к нему. Вот только маму Матвея такой «капитальный ремонт» сына совсем не радует.
Авторизация по e-mail