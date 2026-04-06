Когда снимали сериал "Большой человек"?

«Большой человек» — новый российский сериал, который вышел на экраны в 2026 году. Премьера комедии состоялась уже после смерти исполнителя главной роли Романа Попова.

Когда проходили съемки

Сериал «Большой человек» снимали проходили в феврале 2025 года. На тот момент исполнитель главной роли Роман Попов уже знал о своем диагнозе, но все равно согласился завершить съемки. Артиста не стало 28 октября 2025 года, он скончался от рака мозга.

О чем сериал: