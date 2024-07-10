Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда пятый сезон сериала «Родители. Так и живем»?

Когда пятый сезон сериала «Родители. Так и живем»?

Олег Скрынько 10 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Родители» — российская многосерийная комедия, стартовавшая в 2015 году. Дата премьеры пятого сезона, который получил название «Родители родителей», пока не анонсирована. Ожидается, что новые серии появятся в онлайн-кинотеатре START осенью 2024 года. О запуске в разработку пятого сезона стало известно в феврале этого года, тогда как съемки начались весной в Москве. «Родители родителей» будут включать 26 эпизодов. Продолжительность каждого составит в районе 24 минут.

Действие развернется через шесть лет после событий, показанных в четвертом сезоне. Семья Соколовых стала еще более многочисленной и перебралась в новое жилье. У Тимофея и Полины появился второй ребенок, Илья женился, а Макс неожиданно представляет родственникам свою девушку Леру, которая старше его на несколько лет и имеет десятилетнего сына.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Родители родителей
Родители родителей комедия
2024, Россия
0.0
Родители
Родители комедия
2015, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше