Когда пятый сезон сериала «Родители. Так и живем»?

Наш ответ:

«Родители» — российская многосерийная комедия, стартовавшая в 2015 году. Дата премьеры пятого сезона, который получил название «Родители родителей», пока не анонсирована. Ожидается, что новые серии появятся в онлайн-кинотеатре START осенью 2024 года. О запуске в разработку пятого сезона стало известно в феврале этого года, тогда как съемки начались весной в Москве. «Родители родителей» будут включать 26 эпизодов. Продолжительность каждого составит в районе 24 минут.



Действие развернется через шесть лет после событий, показанных в четвертом сезоне. Семья Соколовых стала еще более многочисленной и перебралась в новое жилье. У Тимофея и Полины появился второй ребенок, Илья женился, а Макс неожиданно представляет родственникам свою девушку Леру, которая старше его на несколько лет и имеет десятилетнего сына.