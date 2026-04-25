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Когда происходят события сериала «Декстер: Новая кровь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Действие мини-сериала «Декстер: Новая кровь» (Dexter: New Blood, 10 серий, 2021) разворачивается в декабре 2021 года — примерно через 10 лет после финала оригинального «Декстера».

Напомним: в финале восьмого сезона (события 2012 года по сюжету) Декстер инсценировал свою гибель во время урагана и исчез. Все эти годы он жил под именем Джим Линдси в маленьком городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк, работал продавцом в охотничьем магазине и встречался с начальницей местной полиции.

Внутри сюжета проходит всего около двух с половиной недель — с начала до конца декабря. Первая серия начинается примерно 7 декабря, а финал наступает около 27 декабря.

То есть все десять эпизодов укладываются в очень сжатый временной отрезок, несмотря на то что сам сериал выходил по серии в неделю.

Для тех, кто хочет понять хронологию всей франшизы:

  • «Декстер: Первородный грех» (приквел) — 1991 год.
  • «Декстер» (оригинал, 8 сезонов) — 2006–2012 годы по сюжету.
  • «Декстер: Новая кровь» — декабрь 2021 года.
  • «Декстер: Воскрешение» — начинается в марте 2022 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Декстер: Новая кровь
Декстер: Новая кровь драма, криминал, детектив, мини-сериал
2021, США
7.0
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