Когда происходят события сериала «Декстер: Новая кровь»?

Действие мини-сериала «Декстер: Новая кровь» (Dexter: New Blood, 10 серий, 2021) разворачивается в декабре 2021 года — примерно через 10 лет после финала оригинального «Декстера».

Напомним: в финале восьмого сезона (события 2012 года по сюжету) Декстер инсценировал свою гибель во время урагана и исчез. Все эти годы он жил под именем Джим Линдси в маленьком городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк, работал продавцом в охотничьем магазине и встречался с начальницей местной полиции.

Внутри сюжета проходит всего около двух с половиной недель — с начала до конца декабря. Первая серия начинается примерно 7 декабря, а финал наступает около 27 декабря.

То есть все десять эпизодов укладываются в очень сжатый временной отрезок, несмотря на то что сам сериал выходил по серии в неделю.

Для тех, кто хочет понять хронологию всей франшизы: