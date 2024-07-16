Когда продолжение сериала «Йеллоустоун»?

Наш ответ:

«Йеллоустоун» — хитовый многосерийный вестерн, созданный Тейлором Шериданом. Главную роль исполнял Кевин Костнер. Официально объявлено, что пятый сезон станет заключительным. Он был поделен на две части: первая стартовала 13 ноября 2022 года и завершилась 1 января 2023 года, тогда как премьера второй части намечена на 10 ноября 2024 года. Закрытие проекта связано с тем, что Костнер, переключившийся на собственную серию полнометражных вестернов «Горизонты», был не готов полноценно продолжать работу над «Йеллоустоуном». Стороны вели переговоры и пытались достичь компромисса, но в конце июня 2024 года актер официально сообщил, что больше не вернется к роли Джона Даттона. Впрочем, франшиза на этом не закончится. Известно, что Шеридан готовит новый флагманский сериал в рамках этой вселенной. Главную роль должен исполнить Мэттью Макконахи. Напомним, что «Йеллоустоун» также имеет приквелы в формате мини-сериалов «1883» и «1923».