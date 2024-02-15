Когда продолжение сериала "Я зомби"?

Наш ответ:

Шестой сезон проекта "Я - зомби" не будет снят. Официальная информация подтверждает, что пятый сезон, который стартовал 2 мая 2019 года, будет последним. Сериал имел широкую популярность среди фанатов, и некоторые критики считали его одним из лучших в своем жанре.

Сериал завершился 1 августа 2019 года. 71-й эпизод стал финальным для проекта.

"Я - зомби" - американский телесериал о мистических детективах, основанный на одноименных комиксах DC Comics Vertigo. Первый сезон вышел в 2015 году.

Сюжет сериала заключается в том, что Оливия Мур оказывается зомби после укуса. Она скрывает свою новую природу от окружающих, принимая ее за изменения в стиле. Для удовлетворения потребности питаться мозгами без убийств, она начинает работать в морге. Но каждый раз, когда она съедает мозг, получает доступ к воспоминаниям умершего. Теперь ей придется расследовать криминальные случаи, чтобы заглушить голоса в своей голове.