Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда продолжение сериала "Я зомби"?

Когда продолжение сериала "Я зомби"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Шестой сезон проекта "Я - зомби" не будет снят. Официальная информация подтверждает, что пятый сезон, который стартовал 2 мая 2019 года, будет последним. Сериал имел широкую популярность среди фанатов, и некоторые критики считали его одним из лучших в своем жанре.
Сериал завершился 1 августа 2019 года. 71-й эпизод стал финальным для проекта.
"Я - зомби" - американский телесериал о мистических детективах, основанный на одноименных комиксах DC Comics Vertigo. Первый сезон вышел в 2015 году.
Сюжет сериала заключается в том, что Оливия Мур оказывается зомби после укуса. Она скрывает свою новую природу от окружающих, принимая ее за изменения в стиле. Для удовлетворения потребности питаться мозгами без убийств, она начинает работать в морге. Но каждый раз, когда она съедает мозг, получает доступ к воспоминаниям умершего. Теперь ей придется расследовать криминальные случаи, чтобы заглушить голоса в своей голове.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я — зомби
Я — зомби драма, криминал, ужасы
2015, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше