Когда продолжение сериала "Первый номер"?

Наш ответ:

«Первый номер» - один из главных российских сериалов конца 2024 и начала 2025 года. Первый сезон новинки завершился совсем недавно, однако информации о продлении шоу все еще не поступало.



Напомним вам о том, что происходило в сатирической драме. Когда-то популярный писатель Константин Иноземцев переживает не лучшие времена. Долги растут, новый роман не пишется, окружающее лицемерие раздражает, а главная любовь его жизни выходит замуж — но не за него. Неожиданно ему предлагают возглавить журнал, который балансирует на грани закрытия после ухода западных издателей. Коллектив против его кандидатуры, но Костю это не волнует. Он привык идти своим путём и готов доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё на что-то способен.