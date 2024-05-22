Меню
Когда продолжение сериала "Отель Элеон"?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Отель Элеон" завершился в 2017 году, и на данный момент продолжение популярного шоу не анонсировано. Однако в 2018 году на канале СТС стартовало прямое продолжение комедии под названием "Гранд", которое шло в эфире до 2021 года.

Напомним, что в "Отеле Элеон" шеф-повар Виктор Баринов ушел на пенсию, а Элеонора Андреевна встретила мужчину своей мечты. Тем временем, Михаил Джекович продолжает следить за порядком в «Элеоне», Сеня назначен шеф-поваром ресторана Victor, а Настя неожиданно получает повышение, что совсем не радует Костю. Всё идет своим чередом, пока отель не возглавляет Павел, непутевый племянник прежней хозяйки. Чтобы выполнить условие своей тети, он переманивает из Брюсселя суперменеджера Софию Толстую. Новая управляющая устанавливает свои правила, и отель ждут серьёзные перемены, которые переворачивают с ног на голову не только привычный уклад «Элеона», но и личные планы героев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гранд
Гранд комедия
2018, Россия
7.0
Отель Элеон
Отель Элеон комедия
2016, Россия
0.0
