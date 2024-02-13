Меню
Когда продолжение сериала "Острые козырьки"?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Острые козырьки" не вернется на 7 сезон. Последняя, шестая серия шестого сезона закончилась финалом для шоу. Интересно, что изначально создатель сериала, Стивен Найт, заявил в 2018 году, что планирует седьмой сезон, но все изменилось из-за пандемии.
В январе 2021 года подтвердили, что 6 сезон будет последним, хотя Найт сообщил, что история "продолжится в другой форме". Оказалось, что история "Острых козырьков" завершится в форме полнометражного фильма.
Последний сезон завершился разрушением дома семьи Шелби, попыткой самоубийства Томми Шелби, играемого Киллианом Мерфи, и введением его сына Дьюка в семейное дело, после смерти Полли Грей.
Посмотрев серию, посвященную предполагаемой войне между сыном Полли Майклом и Томми Шелби, которая закончилась трагически для первого, фанатам стало известно о завершении сериала.
Сейчас работают над сценарием полнометражного фильма-продолжения "Острых козырьков", который будет развиваться во время Второй мировой войны. Создатели также планируют несколько спин-оффов, расширяя киновселенную сериала. Возможно, будут и другие проекты в рамках вселенной "Острые козырьки", но пока это на стадии идей и обсуждений.

