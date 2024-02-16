Когда продолжение сериала "Энн"?

Наш ответ:

Продолжение канадского сериала "Энн" не состоится с выходом 4 сезона. Согласно пресс-службе Нетфликса, 3 сезон стал последним для проекта. Даже при том, что фанаты сериала надеются на продолжение, вероятность его выхода крайне мала. Поклонники создали петицию, обращаясь к стриминговому сервису с просьбой продлить сериал хотя бы на один сезон, однако официального ответа от Нетфликса не последовало.

Канадский телесериал основан на романе "Энн из зеленых крыш" Люси Мод Монтгомери. Сценарист и продюсер сериала Мойра Уолли-Беккет был назначен телеканалом "CBC". Первая серия вышла 19 марта 2017 года на канадском телеканале CBC, а сериал стартовал на платформе Нетфликс почти одновременно.

Первый сезон включал семь эпизодов, а последний вышел 30 апреля 2017 года. Через полтора года появился первый эпизод второго сезона, состоявшего из 10 серий, завершившегося 18 ноября 2018 года. 3 сезон вышел на Нетфликсе и CBC 22 сентября 2019 года, завершившись 24 ноября. Многие критики считают окончание сериала логичным и не поддерживают идею 4 сезона. Однако, некоторым фанатам не понравилось развитие некоторых сюжетных линий и именно поэтому они хотят продолжения, чтобы лучше объяснить завершение некоторых аспектов сюжета. Драматический сериал состоит из 27 эпизодов.