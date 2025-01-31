Когда продолжение сериала «Арбатские тайны»?

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 2 января 2025 года. Шоу снискало большую популярность среди зрителей, многие из которых задаются вопросом о втором сезоне. Примечательно, что снят был сериал еще в 2021 году. Очевидно, проект задумывался как завершенная история, то есть продолжение не предусматривалось. На данный момент никакой официальной информации о потенциальном втором сезоне нет. Судя по всему, на его запуск рассчитывать не стоит.
Авторизация по e-mail