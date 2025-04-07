Когда появился Фил в сериале «Интерны»?

«Интерны» — знаменитый российский комедийный сериал на медицинскую тематику, выходивший в 2010–2016 годах. Одним из действующих лиц выступает американец Филип (Фил) Ричардс. По сюжету он прибывает в Россию в рамках программы обмена вместо Бориса Левина из госпиталя Princeton-Plainsboro. Фил появяется в серии под номером 67 (седьмая серия четвертого сезона). Фил вырос в семье гомосексуалом. Он становится заведующим кожно-венерологическим отделением. Сыграл Фила актер Один Байрон.
