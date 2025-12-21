Когда обычно показывают программу "Голубой огонёк"?

«Голубой огонёк» остаётся главным музыкально-праздничным шоу новогодней ночи: в современной практике это традиционный концерт-огонёк, который телеканал «Россия» показывает сразу после боя Кремлёвских курантов — то есть в ночь с 31 декабря на 1 января. Это шоу собирает популярных эстрадных артистов, ведущих и юмористов и ежегодно выходит в новогодний эфир в формате большого концертного номера.

Повторы часто показывают в первые дни января, например, на Старый Новый год (с 13 на 14 января) или в другие праздничные даты. Так было в предыдущие годы, включая 2025-й, и ожидается то же самое для 2026-го.

Когда снимали “Голубой огонёк 2026”

Выпуск "Новогоднего Голубого огонька", который покажут в ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года на телеканале "Россия 1", снимали в ноябре — начале декабря 2025 года на киностудии "Мосфильм" в Москве (в праздничных декорациях).

Это традиционный график: съёмки начинаются в ноябре, чтобы успеть до плотного концертного расписания артистов в декабре, и завершаются обычно в середине месяца. Процесс проходит поэтапно — по несколько номеров в день, с участием ведущих (в этом году Николай Басков, Андрей Малахов и другие) и звёзд эстрады. Точная дата каждого дня съёмок не афишируется заранее, чтобы избежать спойлеров, но общий период подтверждён в анонсах телеканала и СМИ.