Когда новый сезон шоу "Музыкальная интуиция"?

"Музыкальная интуиция" – это популярное шоу, которое уже несколько лет идет на телеканале ТНТ. Четвертый сезон стартовал 22 июня и приносит радость зрителям каждую неделю с новыми выпусками, полными отличной музыки и юмора от известных звезд шоубизнеса.



Это вокально-экспериментальное шоу объединяет профессиональных вокалистов и тех, кто совсем не умеет петь. В каждом выпуске две команды звездных судей соревнуются, пытаясь угадать, кто из участников обладает потрясающим голосом, а кто – только караоке-исполнитель. Судьи не слышат, как поют участники, и делают свой выбор, полагаясь лишь на их сценические навыки и собственную интуицию.



Ведущим программы остается неподражаемый Азамат Мусагалиев, который уже давно завоевал сердца зрителей по всей России.