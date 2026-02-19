Когда новый сезон шоу "Битва экстрасенсов"?

«Битва экстрасенсов» — сверхъестественное реалити-шоу, в котором маги со всей России бьются за победу.

Новый сезон шоу «Битва экстрасенсов» выходит 28 февраля 2026 года. Точное количество эпизодов, а также имена участников, пока что неизвестны.

Вот синопсис 25-го сезона «Новой битвы экстрасенсов», переписанный с учетом всей предоставленной информации:



Легендарное мистическое шоу возвращается. Осенью 2026 года телеканал ТНТ представляет 25-й, юбилейный сезон «Новой битвы экстрасенсов» — проекта, который с 2007 года удерживает статус самого рейтингового в своем жанре на российском телевидении.



В этот раз борьба за звание сильнейшего мага страны обещает быть особенно жаркой. Половина участников получила свои места нестандартным путем: это финалисты шоу «Экстрасенсы. Реванш-2» (осень 2024), которые заработали путевку в новый сезон, минуя изнурительные кастинги. Остальные места займут претенденты, успешно прошедшие открытый отбор, стартовавший летом 2025 года. По слухам, в этом сезоне организаторы подготовили для конкурсантов новые, еще более жесткие правила, способные удивить даже заядлых фанатов.



Ведущим проекта вновь станет Марат Башаров. Наблюдать за честностью экспериментов и скептически оценивать способности участников будут бессменные члены жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова.



Смогут ли новые лица удивить маститых скептиков? Кто окажется сильнее: опытные бойцы «Реванша» или темные лошадки, прошедшие кастинг? И какие сверхъестественные тайны откроются в юбилейном сезоне? Ответы — в 25-й «Битве экстрасенсов».