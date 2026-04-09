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Когда новый сезон сериала "Папины дочки. Новые"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 апреля 2026 Дата обновления ответа: 9 апреля 2026

«Папины дочки. Новые» — комедийный сериал, основанный на культовой комедии «Папины дочки», ставшей классикой российского ТВ в нулевые.

Когда ждать продолжение ситкома

Новый сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнет выходить 13 апреля 2026 года на телеканале СТС. В премьерный день зрители увидят два новых эпизода.

О чем сериал:

После 15 лет брака Даша и Веник со стороны выглядят идеальной парой. У них четыре дочери: Соня, Арина и двойняшки Диана с Лизой. Но незадолго до очередной годовщины женщина неожиданно исчезает. Она оставляет родным прощальное письмо, выходит из семейного чата и больше не выходит на связь.

Веник остаётся один с четырьмя девочками. Ему предстоит научиться справляться с домашними заботами, воспитанием и школьными проблемами без привычной поддержки жены. К счастью, в этой непростой ситуации он не совсем один. На помощь приходят тесть с тёщей, практичная Галина Сергеевна, верная Маша и повзрослевшая Пуговка. Теперь герою предстоит не только выстроить новый быт, но и разобраться в причинах поступка Даши, чтобы сохранить семью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия, ситком
2023, Россия
6.0
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