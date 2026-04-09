Когда новый сезон сериала "Папины дочки. Новые"?

«Папины дочки. Новые» — комедийный сериал, основанный на культовой комедии «Папины дочки», ставшей классикой российского ТВ в нулевые.

Новый сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнет выходить 13 апреля 2026 года на телеканале СТС. В премьерный день зрители увидят два новых эпизода.

После 15 лет брака Даша и Веник со стороны выглядят идеальной парой. У них четыре дочери: Соня, Арина и двойняшки Диана с Лизой. Но незадолго до очередной годовщины женщина неожиданно исчезает. Она оставляет родным прощальное письмо, выходит из семейного чата и больше не выходит на связь.



Веник остаётся один с четырьмя девочками. Ему предстоит научиться справляться с домашними заботами, воспитанием и школьными проблемами без привычной поддержки жены. К счастью, в этой непростой ситуации он не совсем один. На помощь приходят тесть с тёщей, практичная Галина Сергеевна, верная Маша и повзрослевшая Пуговка. Теперь герою предстоит не только выстроить новый быт, но и разобраться в причинах поступка Даши, чтобы сохранить семью.