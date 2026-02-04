Когда новый сезон сериала "Бриджертоны"?

«Бриджертоны» — костюмная мелодрама, основанная на одноименном литературном цикле.

Новый сезон сериала «Бриджертоны» стартовал в 2026 году и был поделен на две части. Первая часть вышла на стриминговой платформе Netflix 29 января, тогда как премьера второй назначена на 26 февраля.

Сюжет сериала «Бриджертоны» переносит нас в альтернативную версию Англии начала XIX века, где история приняла иной оборот. В этой реальности королевская власть узаконила расовое равноправие, благодаря чему в высшем свете бок о бок сосуществуют аристократы всех национальностей.



На фоне величественных особняков и блистательных балов разворачивается главная интрига лондонского сезона. В центре внимания — многочисленное и шумное семейство Бриджертонов, возглавляемое вдовой леди Вайолет. Особые надежды возлагаются на её старшую дочь, очаровательную Дафну, официально признанную «алмазом сезона». Её задача, как и всех незамужних девушек, — найти достойную партию. Однако путь к счастью усеян светскими сплетнями, материнскими интригами и жесткой конкуренцией.



Ключевую роль в общественной жизни играет таинственная леди Уислдаун, чьи еженедельные памфлеты, читаемые за кадром голосом Джули Эндрюс, мгновенно разносят самые пикантные секреты и могут как вознести, так и уничтожить любую репутацию.



Но сериал — это не только история поиска жениха. Через призму романтических перипетий каждого из восьми братьев и сестер Бриджертонов исследуются вечные темы: давление общества против личных желаний, сила семьи и, конечно, преобразующая сила настоящей любви, способной изменить даже устои целого мира. Создатели вдохновлялись историческими дебатами о корнях королевы Шарлотты, чтобы показать, как одно решение монарха может создать новую, более справедливую реальность для всех.