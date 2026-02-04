Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда новый сезон сериала "Бриджертоны"?

Когда новый сезон сериала "Бриджертоны"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 февраля 2026 Дата обновления ответа: 4 февраля 2026

«Бриджертоны» — костюмная мелодрама, основанная на одноименном литературном цикле.

Дата выхода нового сезона «Бриджертонов»

Новый сезон сериала «Бриджертоны» стартовал в 2026 году и был поделен на две части. Первая часть вышла на стриминговой платформе Netflix 29 января, тогда как премьера второй назначена на 26 февраля.

О чем сериал:

Сюжет сериала «Бриджертоны» переносит нас в альтернативную версию Англии начала XIX века, где история приняла иной оборот. В этой реальности королевская власть узаконила расовое равноправие, благодаря чему в высшем свете бок о бок сосуществуют аристократы всех национальностей.

На фоне величественных особняков и блистательных балов разворачивается главная интрига лондонского сезона. В центре внимания — многочисленное и шумное семейство Бриджертонов, возглавляемое вдовой леди Вайолет. Особые надежды возлагаются на её старшую дочь, очаровательную Дафну, официально признанную «алмазом сезона». Её задача, как и всех незамужних девушек, — найти достойную партию. Однако путь к счастью усеян светскими сплетнями, материнскими интригами и жесткой конкуренцией.

Ключевую роль в общественной жизни играет таинственная леди Уислдаун, чьи еженедельные памфлеты, читаемые за кадром голосом Джули Эндрюс, мгновенно разносят самые пикантные секреты и могут как вознести, так и уничтожить любую репутацию.

Но сериал — это не только история поиска жениха. Через призму романтических перипетий каждого из восьми братьев и сестер Бриджертонов исследуются вечные темы: давление общества против личных желаний, сила семьи и, конечно, преобразующая сила настоящей любви, способной изменить даже устои целого мира. Создатели вдохновлялись историческими дебатами о корнях королевы Шарлотты, чтобы показать, как одно решение монарха может создать новую, более справедливую реальность для всех.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриджертоны
Бриджертоны драма, мелодрама
2020, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше