Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда новый 36 сезон мультсериала "Симпсоны"?

Когда новый 36 сезон мультсериала "Симпсоны"?

Олег Скрынько 9 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

26 января 2023 года объявили, что "The Simpsons" будет продлено на 35-й и 36-й сезоны, продолжаясь по крайней мере до 2025 года.
35-й сезон вышел на экраны Fox 1 октября 2023 года, а 36-й сезон, возможно, появится осенью 2024 года.
На 3 декабря 2023 года было выпущено 758 эпизодов, в данный момент идет 35-й сезон.
Мультсериал удерживает несколько рекордов долголетия на американском телевидении, включая самый продолжительный анимационный сериал в прайм-тайм и самый долгоживущий ситком в США.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Симпсоны
Симпсоны комедия, семейный
1989, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше