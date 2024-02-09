Когда новый 36 сезон мультсериала "Симпсоны"?

26 января 2023 года объявили, что "The Simpsons" будет продлено на 35-й и 36-й сезоны, продолжаясь по крайней мере до 2025 года.
35-й сезон вышел на экраны Fox 1 октября 2023 года, а 36-й сезон, возможно, появится осенью 2024 года.
На 3 декабря 2023 года было выпущено 758 эпизодов, в данный момент идет 35-й сезон.
Мультсериал удерживает несколько рекордов долголетия на американском телевидении, включая самый продолжительный анимационный сериал в прайм-тайм и самый долгоживущий ситком в США.
