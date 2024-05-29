Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда написаны "Денискины рассказы"?

Когда написаны "Денискины рассказы"?

Олег Скрынько 29 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Денискины рассказы» — цикл произведений советского писателя Виктора Драгунского, рассказывающий о жизни дошкольника и младшего школьника Дениса Кораблёва. Эти рассказы, впервые опубликованные в 1959 году, стали классикой советской детской литературы. Они многократно переиздавались и были несколько раз экранизированы, а в 2012 году вошли в список «100 книг для школьников».

В 2022 году Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию и объявил о планах снять полнометражный фильм, сериал и анимационный сериал по мотивам этих рассказов. Производство сериала началось в 2023 году под руководством Артемия Драгунского, внука автора. Премьера экранизации намечена на 1 июня 2024 года. Сериал можно будет посмотреть на стриминговой платформе Wink.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Денискины рассказы
Денискины рассказы семейный, комедия
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше