Когда написаны "Денискины рассказы"?

Наш ответ:

«Денискины рассказы» — цикл произведений советского писателя Виктора Драгунского, рассказывающий о жизни дошкольника и младшего школьника Дениса Кораблёва. Эти рассказы, впервые опубликованные в 1959 году, стали классикой советской детской литературы. Они многократно переиздавались и были несколько раз экранизированы, а в 2012 году вошли в список «100 книг для школьников».



В 2022 году Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию и объявил о планах снять полнометражный фильм, сериал и анимационный сериал по мотивам этих рассказов. Производство сериала началось в 2023 году под руководством Артемия Драгунского, внука автора. Премьера экранизации намечена на 1 июня 2024 года. Сериал можно будет посмотреть на стриминговой платформе Wink.

