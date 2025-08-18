Наш ответ:

«Прятки» — одна из самых популярных российских программ последних лет. Ее первый сезон вышел на канале СТС 2024 году.

Когда на СТС выйдет 2 сезон шоу «Прятки»

Премьера второго сезона реалити-шоу намечена на 31 августа 2025 года. Шоу, как и прежде, будет транслироваться на телеканале СТС.

О чем реалити-шоу

Новый сезон продолжает экстремальный проект телеканала СТС, но теперь ведущим вместо Егора Крида стал актер, блогер и шоумен Дмитрий Журавлев, известный отечественной публике по другим популярным телепроектам России. По правилам игры шесть участников прячутся в заброшенных локациях по всему миру, а у ведущего после заката есть лишь час, чтобы их найти. Во втором сезоне зрителей ждут восемь выпусков, а среди площадок для пряток — крепость в Омане, «отель-призрак» в Бангкоке, завод в ЮАР, тюрьма в Старой Руссе, бывший суд в Петербурге и усадьба Витово под Костромой. Нет сомнений, что продолжение повторит успех первой части и станет хитом.