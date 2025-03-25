Меню
Когда Леди Баг и Супер Кот узнали кто они?

Олег Скрынько 25 марта 2025 Дата обновления: 25 марта 2025
Наш ответ:

«Леди Баг и Супер Кот» - один из самых популярных детских мультфильмов нашего времени, покоривший миллионы зрителей по всему миру. Одной из главных интриг сериала оставалось то, когда же персонажи узнают настоящие личности друг друга. Маринетт (Леди Баг) и Адриан (Супер-Кот) долгое время не знали, кто скрывается под маской на самом деле. Однако в пятом сезоне, в эпизоде "Пробуждение" (или "Реквием" в некоторых источниках), они наконец раскрыли свои секреты.

Этот момент стал ключевым поворотом в их отношениях, так как после раскрытия личностей они смогли лучше понимать друг друга и объединиться против общего врага – Бражника. Обо всем остальном вы сможете узнать, посмотрев дальнейшие серии самостоятельно.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
