Когда финал второго сезона шоу «Титаны»?

«Титаны» — российское спортивно-развлекательное шоу, выходящее на телеканале ТНТ. Заключительный выпуск второго сезона вышел 11 мая. В финал пробились Анатолий Надратовский, Роман Власов, Данил Алеев, Алишер Хасанов, Никита Крюков, Константин Степанов, Михаил Худченко, Николай Бобылев, Геннадий Мальковский, Аарон Вирабян, Максим Храмцов и Алексей Негодайло. Они показали лучший результат в испытании с салками. Победителем в итоге стал Николай Бобылев, которого прозвали Физруком. В качестве приза он получил 10 млн рублей.
Всего в проекте приняли участие 111 конкурсантов, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители. Они выполняли разные задания, разработанные искусственным интеллектом.
