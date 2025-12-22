Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда финал шоу "Ярче звезд"?

Когда финал шоу "Ярче звезд"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 декабря 2025 Дата обновления ответа: 22 декабря 2025

«Ярче звезд» — популярное отечественное шоу, которое недавно вернулось в эфир с третьим сезоном.

Когда финал шоу «Ярче звезд»

Финал третьего сезона шоу «Ярче звезд» состоялся на телеканале ТНТ 20 декабря 2025 года.

Формат стартового этапа выпуска был весьма строг: конкурсанты демонстрировали свои таланты, выступая в заранее сформированных тройках, а судейской коллегии из каждого такого номера предстояло выбрать лишь одного артиста для дальнейшей борьбы. По итогам этого жёсткого отбора в решающую стадию, суперфинал, вышли исключительно представительницы прекрасного пола. Каждая из них блестяще перевоплотилась в настоящую икону музыки: Мэрайю Кэри, Анастасию, Леди Гу, Гвен Стефани, Диану Арбенину и легендарную Эллу Фицджералд.

Верхушку пьедестала в этой звёздной битве заняла Симона Куприна, выбравшая для своего триумфа образ Леди Гагu. Решающим аргументом в её пользу стало исполнение культового саундтрека «Shallow» из кинокартины «Звезда родилась». Второе место завоевала Ирина Олифер в роли Эллы Фицджералд, а «бронза» досталась Екатерине Коротковой, представившей на сцене Диану Арбенину.

Для победительницы, Симоны Куприной, сцена — давно знакомая стихия: свой творческий путь она начала ещё в детские годы. Широкую известность певица получила после успешного участия в популярном телепроекте «Ну-ка, все вместе!», где сумела дойти до полуфинала, в том числе исполнив композицию своей будущей сценической героини — Леди Гагu. Профессиональные навыки Симона оттачивала в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства, успешно окончив отделение эстрадно-джазового вокала.

Ярче звезд
Ярче звезд музыка, телешоу
2023, Россия
7.0
