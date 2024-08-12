Когда финал шоу "Титаны"?

Наш ответ:

"Титаны" — одно из самых успешных реалити-шоу сезона на телеканале ТНТ. 11 августа 2024 года зрители наконец-то узнали имя победителя первого сезона, который получил главный приз в 10 миллионов рублей.



За победу в шоу сражались 12 участников, но в финале остались лишь двое — Магомедрасул Рабаданов и Анатолий «Конор» Надратовский. Несмотря на свои меньшие физические размеры, скалолаз Рабаданов сумел одолеть ММА-бойца. Финальное испытание, в котором участники должны были как можно быстрее перетянуть на свою сторону бетонный блок, решило судьбу титула. Битва была напряженной и каждый из бойцов выложился на максимум. Победителем стал Магомедрасул Рабаданов, проявивший невероятную силу и выносливость. Именно ему достался денежный приз.