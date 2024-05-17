Меню
Когда финал шоу "Пацанки рулят"?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал реалити-шоу "Пацанки рулят" состоялся на канале "Пятница!" 16 мая 2024 года. На протяжении нескольких месяцев участницы проекта постигали азы предпринимательства, развивали управленческие навыки и бизнес-мышление.

В тройку лучших проектов вошли Анастасия Наточий, Анастасия Петрова и Дарья Громова. Эти девушки уже знакомы зрителям по популярному шоу "Пацанки" на "Пятнице!", и именно они сумели наиболее ярко продемонстрировать свои амбиции, планы и бизнес-идеи. Имя победительницы было объявлено на торжественной церемонии директором Школы леди Лаурой Лукиной.

Третье место заняла Анастасия Наточий, мечтавшая открыть реабилитационный центр для молодежи. К сожалению, ей не удалось получить финансирование для своего стартапа. Серебро досталось Анастасии Петровой, победительнице пятого сезона "Пацанок", которая планировала создать компанию по организации туристических туров по России. Первое место и главный приз в размере одного миллиона рублей завоевала Дарья Громова с идеей открытия магазина по продаже одежды для собак.

