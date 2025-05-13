Когда финал шоу «Большие девочки» 2025 и кто победил?

«Большие девочки» — российское реалити-шоу о похудении, стартовавшее в 2024 году. Популярность первого сезона побудила создателей запустить продолжение. Второй сезон начал выходить в январе 2025 года. Премьера пятнадцатого и финального выпуска состоялась 24 апреля. Победительницей стала 24-летняя Анастасия Петрова, получившая в качестве награды 1 млн рублей. За три месяца Анастасие удалось сбросить 38 кг. На момент окончания шоу ее вес составил 71 кг. Примечательно, что ранее Петрова выиграла пятый сезон «Пацанок». В финал «Больших девочек 2» также пробились Богдана Тоймурзина (минус 31 кг) и Дарья Контуренко (минус 43 кг). Приз за домашнее похудение в размере 500 тысяч рублей получила Дарья Типчук.
