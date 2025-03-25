Когда финал шестого сезона шоу «Один в один»?

«Один в один» — российское музыкальное шоу перевоплощений, основанное на аналогичном иностранном проекте Your Face Sounds Familiar. Отечественная версия стартовала в 2013 году, а в настоящее время в эфир выходят выпуски в рамках шестого сезона. 21 марта стал доступен девятый выпуск, тогда как финальный будет показан 28 марта в 21:10 на телеканале «Россия 1».
В преддверии развязки турнирную таблицу возглавляет Мария Зайцева, у которой 311 баллов. Следом расположились Вячеслав Макаров (285 баллов), Алиса Мон (271 балл), Жан Милимеров (267 баллов), Нодар Ревия (258 баллов), Арсений Бородин (244 балла), Надежда Ангарская (227 баллов), Валерия Ланская (203 балла), Юлия Савичева (195 баллов) и Родион Газманов (169 баллов).
