Когда финал сериала "Клюквенный щербет"?

Наш ответ:

Финал второго сезона сериала «Клюквенный щербет» вышел 7 июня 2024 года. Тем не менее, шоу сразу продлили на третий сезон, премьера которого запланирована на 20 сентября 2024 года. Останется ли следующий сезон последним — вопрос, на который даже создатели этого популярного мелодраматического хита пока не могут дать ответ.



Сюжет сериала рассказывает о молодой девушке Доа, выросшей без отца, которая заканчивает университет и мечтает стать стоматологом. Её жизнь кардинально меняется после встречи с сдержанным Фатихом. Молодые люди быстро влюбляются и решают пожениться. Фатих из консервативной семьи, а прогрессивная мать Дои стремится контролировать её жизнь. Смогут ли герои обрести счастье и примирить своих родственников?