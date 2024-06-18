Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда финал сериала "Клюквенный щербет"?

Когда финал сериала "Клюквенный щербет"?

18 июня 2024
Наш ответ:

Финал второго сезона сериала «Клюквенный щербет» вышел 7 июня 2024 года. Тем не менее, шоу сразу продлили на третий сезон, премьера которого запланирована на 20 сентября 2024 года. Останется ли следующий сезон последним — вопрос, на который даже создатели этого популярного мелодраматического хита пока не могут дать ответ.

Сюжет сериала рассказывает о молодой девушке Доа, выросшей без отца, которая заканчивает университет и мечтает стать стоматологом. Её жизнь кардинально меняется после встречи с сдержанным Фатихом. Молодые люди быстро влюбляются и решают пожениться. Фатих из консервативной семьи, а прогрессивная мать Дои стремится контролировать её жизнь. Смогут ли герои обрести счастье и примирить своих родственников?

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
