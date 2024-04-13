Меню
Когда финал реалити-шоу «Большие девочки»?

Олег Скрынько 13 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Двенадцатый выпуск шоу о похудении «Большие девочки», в котором будет объявлена победительница, появится в эфире телеканала «Пятница» 25 апреля. Девушка, которая выиграет, получит приз в размере 1 млн рублей. На данный момент трио оставшихся участниц составляют Анастасия Белозерова, Амина Усманилаева и Лилит Хачатрян.

Впрочем, финалом программа не завершится, поскольку зрителей ждет бонусный эпизод. Судя по всему, он выйдет 2 мая. Этот выпуск будет посвящен жизни конкурсанток по окончании проекта. Напомним, что съемки «Больших девочек» прошли осенью 2023 года.

В «Больших девочках» приняли участие 13 девушек в возрасте от 18 лет. На момент старта шоу каждая из них весила более 100 кг. В ходе проекта они пытались сбросить как можно больше лишнего веса. По итогам каждой недели одна участница выбывала из соревнования. В качестве наставников выступают Этери Тутберидзе, Кирилл Кошарин, Регина Ахуньянова и Анетта Орлова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
