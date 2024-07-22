Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда будет продолжение сериала "Заступники"?

Когда будет продолжение сериала "Заступники"?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Заступники» — один из самых успешных отечественных сериалов последних лет. Центральную роль исполнила неподражаемая Марина Ворожищева, компанию которой составил не менее талантливый Кирилл Гребенщиков. На данный момент вышло два сезона драмы, и третья часть уже находится в разработке. Хотя точная дата выхода продолжения еще не объявлена, слухи утверждают, что новый сезон может появиться в 2025 году.

Напомним вам о том, что сюжет телесериала разворачивается в 1966 году. Молодая адвокат Нина Метлицкая переходит из небольшой юридической консультации в Подмосковье в Филиал № 1 — одно из самых престижных адвокатских бюро Советского Союза. Теперь ей предстоит доказать, что ее назначение в это уважаемое учреждение не было случайностью.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Заступники
Заступники драма
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше