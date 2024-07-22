Когда будет продолжение сериала "Заступники"?

Наш ответ:

«Заступники» — один из самых успешных отечественных сериалов последних лет. Центральную роль исполнила неподражаемая Марина Ворожищева, компанию которой составил не менее талантливый Кирилл Гребенщиков. На данный момент вышло два сезона драмы, и третья часть уже находится в разработке. Хотя точная дата выхода продолжения еще не объявлена, слухи утверждают, что новый сезон может появиться в 2025 году.



Напомним вам о том, что сюжет телесериала разворачивается в 1966 году. Молодая адвокат Нина Метлицкая переходит из небольшой юридической консультации в Подмосковье в Филиал № 1 — одно из самых престижных адвокатских бюро Советского Союза. Теперь ей предстоит доказать, что ее назначение в это уважаемое учреждение не было случайностью.