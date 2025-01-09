Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда будет продолжение сериала "Кровавые цветы"?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кровавые цветы» - популярная в России турецкая мелодрама, которая прямо сейчас продолжает выходить в эфир на ТВ и стримингах. Транслируется третий сезон, серии которого выходят еженедельно. 10 января 2025 года зрители увидели 75 эпизод 3 сезона.

Две турецкие семьи много лет живут во вражде из-за трагедии, которая унесла жизнь женщины. Баран, наследник влиятельного рода, после смерти матери берёт на себя роль главы семьи вместо больного отца. Дилан, девушка из другой семьи, мечтает о будущей жизни и учёбе за границей, пока её родные управляют небольшой шашлычной. Судьба сводит их вместе, и ради прекращения многолетней вражды Баран и Дилан вынуждены вступить в брак, изменив свои планы и жизни.

Кровавые цветы
Кровавые цветы драма
2022, Турция
8.0
