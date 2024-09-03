Меню
Когда будет продолжение сериала "Бахар по имени весна"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 3 сентября 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Бахар. По имени Весна» - комедийная мелодрама турецкого производства, которая так полюбилась русской публике. Продолжение народного хита запланировано на 17 сентября 2024 года.

Много лет назад Бахар получила медицинское образование, но с появлением семьи оставила карьеру, чтобы стать домохозяйкой. Благодаря поддержке жены, её муж Тимур сумел достичь высоких успехов в медицине и стал руководителем крупной клиники. Однако всё изменилось, когда Бахар узнала о своей болезни и столкнулась с отсутствием поддержки со стороны мужа и детей. Единственным, кто протянул ей руку помощи, оказался доктор Энвер, с которым Бахар начала общаться всё чаще. Ситуация осложнилась тем, что Энвер стал соперником Тимура не только в борьбе за внимание Бахар, но и в профессиональной сфере.

Бахар. По имени Весна
Бахар. По имени Весна драма
2024, Турция
8.0
