Когда будет продолжение сериала "Бахар по имени весна"?

«Бахар. По имени Весна» - комедийная мелодрама турецкого производства, которая так полюбилась русской публике. Продолжение народного хита запланировано на 17 сентября 2024 года.



Много лет назад Бахар получила медицинское образование, но с появлением семьи оставила карьеру, чтобы стать домохозяйкой. Благодаря поддержке жены, её муж Тимур сумел достичь высоких успехов в медицине и стал руководителем крупной клиники. Однако всё изменилось, когда Бахар узнала о своей болезни и столкнулась с отсутствием поддержки со стороны мужа и детей. Единственным, кто протянул ей руку помощи, оказался доктор Энвер, с которым Бахар начала общаться всё чаще. Ситуация осложнилась тем, что Энвер стал соперником Тимура не только в борьбе за внимание Бахар, но и в профессиональной сфере.