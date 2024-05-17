Когда будет новый сезон шоу "Последний герой"?

Дата выхода очередного сезона шоу «Последний герой» на данный момент неизвестна.
Напомним, что юбилейный 10-й сезон программы с подзаголовком «Остаться семьей» стартовал 28 октября 2023 года и завершился 30 декабря 2023 года. Новой ведущей шоу стала Ксения Бородина, хорошо знакомая российским зрителям по реалити «Дом-2». На сей раз участниками являлись родители и их дети, которые были разделены по разным командам. Причем сами команды были смешанными, то есть состояли из представителей разных поколений. В течение 30 дней команды боролись за выживание на одном из диких островов Таиланда, сражаясь не только с голодом и непростым климатом, но и насекомыми и животными, обитающими там. Производством и выпуском сезона, как и прежде, занимался телеканал ТВ-3.
