Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда будет новый сезон шоу "Последний герой"?

Когда будет новый сезон шоу "Последний герой"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 17 мая 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Дата выхода очередного сезона шоу «Последний герой» на данный момент неизвестна.

Напомним, что юбилейный 10-й сезон программы с подзаголовком «Остаться семьей» стартовал 28 октября 2023 года и завершился 30 декабря 2023 года. Новой ведущей шоу стала Ксения Бородина, хорошо знакомая российским зрителям по реалити «Дом-2». На сей раз участниками являлись родители и их дети, которые были разделены по разным командам. Причем сами команды были смешанными, то есть состояли из представителей разных поколений. В течение 30 дней команды боролись за выживание на одном из диких островов Таиланда, сражаясь не только с голодом и непростым климатом, но и насекомыми и животными, обитающими там. Производством и выпуском сезона, как и прежде, занимался телеканал ТВ-3.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше