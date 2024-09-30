Когда будет 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Турецкая мелодрама "Клюквенный щербет" уже несколько лет очаровывает зрителей своими насыщенными эмоциональными конфликтами и неожиданными сюжетными поворотами. Третий сезон этого популярного шоу стартовал 13 сентября 2024 года и вновь обещает держать поклонников в напряжении.



В центре сюжета — история сильной и независимой женщины по имени Кивилчим, которая всегда учила своих дочерей, Догу и Чимен, что современная женщина должна быть самодостаточной. После развода Кивилчим стала для них не только любящей матерью, но и примером успешной карьеры и стойкости духа. Однако мирная жизнь семьи рушится, когда Дога, старшая дочь, узнает о своей беременности. Её решение выйти замуж за Фатиха и оставить учёбу в университете, чтобы следовать более традиционным взглядам семьи жениха, становится шоком для матери. Этот драматический поворот влечет за собой серию конфликтов, которые заставляют обе семьи — прогрессивную и консервативную — искать компромиссы, чтобы сохранить мир и счастье молодых.

