Когда 8 сезон сериала "911 служба спасения"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 сентября 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Премьера долгожданного 8-го сезона популярного американского сериала «911: Служба спасения» намечена на 26 сентября 2024 года.

Это шоу продолжает захватывать зрителей историей о тех, кто стоит на страже нашей безопасности: операторы экстренных линий, пожарные и полицейские ежедневно сталкиваются с самыми опасными и непредсказуемыми ситуациями. Главные герои, среди которых Эбигейл Кларк, которая отвечает на звонки о помощи, капитан пожарной станции Бобби Нэш (в исполнении Питера Краузе) и офицер полиции Афина Грант (Анджела Бассетт), снова окажутся в эпицентре событий. Однако, как и прежде, им предстоит бороться не только с катастрофами, но и с собственными демонами — будь то алкоголизм, депрессия или личные зависимости. С каждым сезоном напряжение только растет, и зрители снова готовы следить за тем, как герои баланcируют между спасением чужих жизней и собственными трудностями.

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
