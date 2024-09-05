Когда 7 сезон аниме "Моя геройская академия"?

"Моя геройская академия" – популярное японское аниме, основанное на одноименной манге. Премьера седьмого и последнего на сегодняшний день сезона аниме состоялась 4 мая 2024 года. Всего в рамках первой части сезона были выпущены 15 эпизодов. Вторая половина сезона начнет выходить 7 сентября 2024 года.



В мире, где подавляющее большинство людей рождается с уникальными сверхспособностями, известными как «причуды», наш герой кажется совсем обычным. Увы, он не попал в число тех, кто наделён силами. Но вместо того чтобы сдаться, этот парень с завидным упорством тренируется и мечтает о дне, когда сможет стать настоящим супергероем, несмотря на отсутствие врождённых талантов. Его путь — это история о том, как неутомимое стремление и вера в себя могут превзойти любые ограничения.