Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда 5 сезон сериала «Сергий против нечисти»?

Когда 5 сезон сериала «Сергий против нечисти»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 13 января 2026 Дата обновления ответа: 13 января 2026

«Сергий против нечисти» — российский сериал, в котором сочетаются комедия, ужасы, фэнтези и боевик. Премьера состоялась 5 января 2022 в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Когда ждать пятый сезон?

К сожалению, на данный момент пятый сезон «Сергия против нечисти» не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии, вероятно, выйдут в начале 2027 года. Напомним, что четвертый сезон был представлен 5 января 2026 года.

О чем сериал

Действие разворачивается в современной Москве. Шоу повествует о бывшем священнике по имени Сергий, который стал охотником на нечисть. Компанию ему составляет капитан полиции Катя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сергий против нечисти
Сергий против нечисти мистика, детектив, комедия
2021, Россия
6.0
