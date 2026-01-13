Когда 5 сезон сериала «Сергий против нечисти»?

«Сергий против нечисти» — российский сериал, в котором сочетаются комедия, ужасы, фэнтези и боевик. Премьера состоялась 5 января 2022 в онлайн-кинотеатре «КИОН».
К сожалению, на данный момент пятый сезон «Сергия против нечисти» не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии, вероятно, выйдут в начале 2027 года. Напомним, что четвертый сезон был представлен 5 января 2026 года.
Действие разворачивается в современной Москве. Шоу повествует о бывшем священнике по имени Сергий, который стал охотником на нечисть. Компанию ему составляет капитан полиции Катя.
