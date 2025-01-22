Меню
Когда 3 сезон сериала "Жена олигарха"?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жена олигарха» - отечественный телехит, первые два сезона которого полюбились широкой аудитории. Однако с тех пор информации о премьере третьего сезона не поступало. К большому сожалению для российской аудитории, есть вероятность, что он не будет снят вовсе.

По сюжету жизнь Альбины рушится в одно мгновение: муж-олигарх сбегает, оставив её с двумя детьми и фабрикой в России, близкой к банкротству. Без денег и поддержки она вынуждена оставить роскошный особняк в Лондоне и переехать в провинцию. Теперь Альбине предстоит начать всё с нуля, используя знания, полученные на бизнес-курсах, хотя к такой жизни её никто не готовил. На пути к цели она то и дело попадает в неординарные ситуации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жена олигарха
Жена олигарха комедия
2021, Россия
0.0
