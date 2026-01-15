Когда 3 сезон сериала "Первобытный"?

Оповещения от Киноафиши
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 января 2026 Дата обновления ответа: 15 января 2026

«Первобытный» — популярный американский мультсериал, создателем которого выступил Генндий Тартаковский.

Синопсис гласит:

Действие сериала «Первобытный» разворачивается в вымышленном доисторическом мире. Его сюжет строится вокруг невероятного союза: одинокий пещерный человек Копьё и раненная самка тираннозавра объединяются после трагической гибели своих сородичей. Молчаливо помогая друг другу, они противостоят суровой природе, чудовищам и другим людям, а полное отсутствие диалогов делает их немое взаимопонимание ещё выразительнее.

Когда выйдет 3 сезон сериала «Первобытный»

Премьера 3 сезона сериала «Первобытный» состоялась на канале Adult Swim 11 января 2026 года. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:

  • Месть Смерти — 11 января 2026 года
  • Королевство Скорби — 18 января 2026 года
  • Пир Плоти — 25 января 2026 года
  • Добыча для Грешников — 1 февраля 2026 года
  • Мёртвые не отбрасывают тени — 8 февраля 2026 года
  • Пещера Ужасов — 15 февраля 2026 года
  • Сердце Нежити — 22 февраля 2026 года

