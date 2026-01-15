Когда 3 сезон сериала "Первобытный"?

«Первобытный» — популярный американский мультсериал, создателем которого выступил Генндий Тартаковский.
Синопсис гласит:
Действие сериала «Первобытный» разворачивается в вымышленном доисторическом мире. Его сюжет строится вокруг невероятного союза: одинокий пещерный человек Копьё и раненная самка тираннозавра объединяются после трагической гибели своих сородичей. Молчаливо помогая друг другу, они противостоят суровой природе, чудовищам и другим людям, а полное отсутствие диалогов делает их немое взаимопонимание ещё выразительнее.
Премьера 3 сезона сериала «Первобытный» состоялась на канале Adult Swim 11 января 2026 года. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:
