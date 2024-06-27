Меню
Когда 2 сезон сериала "Ткачевы на связи"?

Когда 2 сезон сериала "Ткачевы на связи"?

Олег Скрынько 27 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Ткачевы на связи" — популярный комедийный сериал ТНТ, первый сезон которого завершился 20 июня. Уже известно, что шоу будет продлено на второй сезон, но его премьера ожидается не раньше 2025 года.

Сюжет сериала рассказывает о Наташе, которая несколько лет назад уехала в Москву в поисках успеха. В это время её родители, оставшиеся в Екатеринбурге, развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький городок в Свердловской области. Наташа чувствует вину за то, что оставила семью, и постоянно старается решать их проблемы на расстоянии. Она живёт с мужчиной намного старше себя, о чём боится признаться родителям, и сама не уверена, стоит ли связывать с ним свою жизнь. Несмотря на все трудности, члены семьи Ткачевых стараются поддерживать хорошие отношения, даже находясь далеко друг от друга.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ткачевы на связи
Ткачевы на связи комедия
2024, Россия
0.0
