Когда 2 сезон сериала "Ткачевы на связи"?

Наш ответ:

"Ткачевы на связи" — популярный комедийный сериал ТНТ, первый сезон которого завершился 20 июня. Уже известно, что шоу будет продлено на второй сезон, но его премьера ожидается не раньше 2025 года.



Сюжет сериала рассказывает о Наташе, которая несколько лет назад уехала в Москву в поисках успеха. В это время её родители, оставшиеся в Екатеринбурге, развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький городок в Свердловской области. Наташа чувствует вину за то, что оставила семью, и постоянно старается решать их проблемы на расстоянии. Она живёт с мужчиной намного старше себя, о чём боится признаться родителям, и сама не уверена, стоит ли связывать с ним свою жизнь. Несмотря на все трудности, члены семьи Ткачевых стараются поддерживать хорошие отношения, даже находясь далеко друг от друга.