Когда 2 сезон сериала «Поколение “Ви”»?

«Поколение “Ви”» — американский сатирический супергеройский сериал, представляющий собой спин-офф «Пацанов».
Второй сезон «Поколения “Ви”» стартует 17 сентября, тогда как заключительный эпизод станет доступен 22 октября 2025 года. Как и дебютный сезон, продолжение будет включать восемь серий.
Главными героями выступают студенты специального колледжа, которым управляет корпорация Vought. В этом учреждении обучаются молодые люди, обладающие сверхъестественными способностями. Цель студентов — войти в число Семерки, элитной группы супергероев.
