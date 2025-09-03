Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда 2 сезон сериала «Поколение “Ви”»?

Когда 2 сезон сериала «Поколение “Ви”»?

Олег Скрынько 3 сентября 2025 Дата обновления: 3 сентября 2025
Наш ответ:

«Поколение “Ви”» — американский сатирический супергеройский сериал, представляющий собой спин-офф «Пацанов».

Когда ждать второй сезон?

Второй сезон «Поколения “Ви”» стартует 17 сентября, тогда как заключительный эпизод станет доступен 22 октября 2025 года. Как и дебютный сезон, продолжение будет включать восемь серий.

О чем сериал

Главными героями выступают студенты специального колледжа, которым управляет корпорация Vought. В этом учреждении обучаются молодые люди, обладающие сверхъестественными способностями. Цель студентов — войти в число Семерки, элитной группы супергероев.

Поколение «Ви»
Поколение «Ви» боевик, фантастика, комедия
2023, США
0.0
Пацаны
Пацаны драма, боевик, фантастика
2019, США
8.0
