Когда 2 сезон сериала "Плакса"?

Наш ответ:

«Плакса» - один из самых известных музыкальных сериалов последних лет. Хит вернется в эфир канала СТС 9 декабря 2024 года со вторым сезоном.



По сюжету 15-летняя Маша была счастлива в Москве: училась в престижной школе и была лидером музыкальной группы. Но из-за ухода западной строительной компании, где работал ее отец, семья оказалась без денег. Вместе с родителями и младшим братом Маша вынуждена оставить привычную жизнь и переехать в выдуманный южный город Новоморск. Теперь они живут в тесной квартире строгой бабушки. В новой школе девочку из Москвы не приняли и начали травить. Несмотря на это, она не теряет надежду и верит, что любовь к музыке поможет ей найти себя: даже в Новоморске можно собрать новую группу.