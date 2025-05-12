Когда 2 сезон сериала «Опасная близость»?

Наш ответ:

«Опасная близость» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 20 марта 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в таких сервисах, как Okko, Wink, PREMIER и «Иви». Сезон насчитывает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 52 минут. Второй сезон на данный момент не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии стоит ждать не раньше 2026 года.



В центре сюжета — преуспевающая пластический хирург Анна, которая руководит собственной клиникой. Будучи перфекционисткой, Анна необычайно строга к окружающим. Выбивается из этого идеального мира лишь дочь-неформалка, которая бунтует против матери. Поворотным моментом в жизни Анны становится ДТП, в которое ее муж попал со своей любовницей в лице звезды соцсетей Жени. Узнав об измене мужа, Анна решает отомстить.

