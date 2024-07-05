Когда 2 сезон сериала "Милый дом"?

Наш ответ:

"Милый дом" – это популярный южнокорейский сериал, который завоевал сердца множества зрителей. Второй сезон этого нашумевшего проекта был выпущен 1 декабря 2023 года на платформе Netflix. Все восемь эпизодов сразу стали доступны для просмотра. Интересно, что третий сезон "Милого дома" запланирован на 19 июля 2024 года. И нет никаких сомнений в том, что он получится ничуть не хуже двух предыдущих.



Напомним вам о чем рассказывается в дораме. По сюжету сериала, в то время как люди превращаются в кровожадных монстров, сея ужас и панику, трудный подросток и его соседи борются за выживание и пытаются сохранить человечность. Главные роли исполнили корейские суперзвезды Сон Ган, Ли Джин-ук и Ли Щи-ён.