Когда 2 сезон сериала "Милый дом"?

Олег Скрынько 5 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Милый дом" – это популярный южнокорейский сериал, который завоевал сердца множества зрителей. Второй сезон этого нашумевшего проекта был выпущен 1 декабря 2023 года на платформе Netflix. Все восемь эпизодов сразу стали доступны для просмотра. Интересно, что третий сезон "Милого дома" запланирован на 19 июля 2024 года. И нет никаких сомнений в том, что он получится ничуть не хуже двух предыдущих.

Напомним вам о чем рассказывается в дораме. По сюжету сериала, в то время как люди превращаются в кровожадных монстров, сея ужас и панику, трудный подросток и его соседи борются за выживание и пытаются сохранить человечность. Главные роли исполнили корейские суперзвезды Сон Ган, Ли Джин-ук и Ли Щи-ён.

