Когда 2 сезон сериала «Фишер»?

Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

«Фишер» — российский детективный сериал, стартовавший в феврале 2023 года. В качестве названия проект получил прозвище серийного убийцы, который во второй половине 1980-х жестоко расправлялся с мальчиками. Шоу снискало успех, поэтому продюсеры и творческая команда взялись за продолжение. В начале февраля 2025 года онлайн-кинотеатр Wink представил тизер-трейлер второго сезона. Точная дата премьеры пока не анонсирована. Ожидается, что сериал вернется до конца текущего года. Съемки завершились в феврале 2025 года. На этот раз следователи Евгений Боков, Валерий Козырев и Наталья Добровольская возьмутся за расследование другого кошмарного дела, основанного на реальных событиях.

