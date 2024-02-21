Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда 2 сезон сериала "Экстраординарная"?

Когда 2 сезон сериала "Экстраординарная"?

Олег Скрынько 21 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера 2 сезона сериала "Экстраординарная" назначена на 6 марта 2024 года.

Во втором сезоне сериала, который выйдет этой весной, снова работали Эмма Моран и Салли Вудворд Джентл. В сети уже появились новые кадры из шоу. Команде актеров присоединился Юлиан Баррэтт («Майти Буш»), который сыграет роль тренера Джен, помогая ей раскрыть свои силы. Также в сериале появятся Дерек Джекоби («Грешники»), Кваку Миллс («Другая») и Роза Робсон («Внутри девятого номера»).

Сюжет сериала развивается в мире, где почти у каждого человека есть сверхспособности. Главная героиня, Джен, работает продавщицей в прокате костюмов и до сих пор не обнаружила своей собственной силы, что заставляет ее чувствовать себя неуверенной и неполноценной.

Экстраординарная
Экстраординарная комедия, фантастика
2023, Великобритания
