Когда 2 сезон сериала "Экстраординарная"?

Наш ответ:

Премьера 2 сезона сериала "Экстраординарная" назначена на 6 марта 2024 года.



Во втором сезоне сериала, который выйдет этой весной, снова работали Эмма Моран и Салли Вудворд Джентл. В сети уже появились новые кадры из шоу. Команде актеров присоединился Юлиан Баррэтт («Майти Буш»), который сыграет роль тренера Джен, помогая ей раскрыть свои силы. Также в сериале появятся Дерек Джекоби («Грешники»), Кваку Миллс («Другая») и Роза Робсон («Внутри девятого номера»).



Сюжет сериала развивается в мире, где почти у каждого человека есть сверхспособности. Главная героиня, Джен, работает продавщицей в прокате костюмов и до сих пор не обнаружила своей собственной силы, что заставляет ее чувствовать себя неуверенной и неполноценной.